İran sınırında 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
1 saat önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:40 Kaynak: İHA
'ın Çaldıran
ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Çaldıran ilçesine bağlı Yücelan Mahallesi'nin İran
İslam Cumhuriyeti sınır hattından yasadışı yollarla giriş yapmaya çalışan şüpheli şahıslara yönelik yapılan müdahale sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçildi. Olayla ilgili olarak araştırma ve soruşturma işlemi başlatıldı.
(İHA)
Ruhani: İran'la savaş 'savaşların en şiddetlisi' olur CHP'li Tanal'dan 'dolar yüklü uçak' hakkında soru önergesi HDP Eş Genel Başkanı Temelli: 2020 erken seçim getirir İnsanlığın 4 bin 500 sene önce köpek etini pişirerek tükettiği ortaya çıktı