İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor - Son Dakika

Türkiye günlerdir İran sınırı üzerinden ülkemize gelen Afgan göçmenlerle ilgili haberleri konuşurken, sosyal medyada bugün paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu.

KÖPEKLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Yüksek bir tepeden cep telefonuyla kaydedilen videoda, yüzlerce göçmenin kalabalık gruplar halinde hareket ettikleri görülüyor. İki ayrı göçmen grubunun tepeleri aşarak hızlı hareketlerle ilerledikleri görüntülerde, hayvan sürülerini koruyan köpeklerin bu kişilere havlayarak tepki verdikleri yer alıyor. Videoyu kaydeden ise kişi her gün binlerce kişinin bu şekilde Türkiye sınırını geçtiklerini öne sürüyor.

VİDEO KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Sosyal medyadaki çok sayıda kullanıcı ilgili videoyu hesaplarından paylaşırken, görüntülerle ilgili yorumların da ardı arkası kesilmedi. Yetkililerden görüntülerle ilgili açıklama beklediklerini ifade eden çok sayıda vatandaş, videonun nerede çekildiğini ve bu kişilerin Türkiye'ye giriş yapıp yapmadıklarını merak ettiklerini dile getirdi.