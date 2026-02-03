İran Uranyum Zenginleştirmesini Düşürme Konusunda Açıklama Yaptı - Son Dakika
Dünya

İran Uranyum Zenginleştirmesini Düşürme Konusunda Açıklama Yaptı

03.02.2026 09:39
İran'da zenginleştirilmiş uranyum oranı hakkında açıklama yapan Şemhani, düşürme olasılığına değindi.

İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, "Yüzde 60 seviyesindeki uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20'ye düşürmek mümkün" dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması için bir neden bulunmadığını bildirdi. Şemhani, "Eğer endişeleniyorlarsa yüzde 60 seviyesindeki uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20'ye düşürmek mümkün ancak bunun bedeli ödenmeli. Zenginleştirilmiş uranyum stoklarının miktarı henüz bilinmiyor çünkü bir kısmı enkaz altında kaldı ve bunu çıkarmak tehlikeli olduğu için bu yönde bir girişim henüz gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

Şemhani, ABD'nin olası İran saldırısına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise ülkesine yönelik herhangi bir saldırının büyük bir krize dönüşeceğini belirtti. Savaş olasılığına rağmen diplomasiye öncelik verdiklerinin altını çizen Şemhani, makul şartlarda ve tehdit içermeyen önerilere açık olduklarını kaydetti.

Kaynak: DHA

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

11:00
