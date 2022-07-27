İran ve BAE Dışişleri Bakanları "ikili ilişkileri" görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

İran ve BAE Dışişleri Bakanları "ikili ilişkileri" görüştü

27.07.2022 00:27
İran ve BAE Dışişleri Bakanları "ikili ilişkileri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile ikili ilişkilerin yanı sıra bazı bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile ikili ilişkilerin yanı sıra bazı bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdullahiyan, iki ülkenin üst düzey yetkililerinin ikili ilişkilere yönelik olumlu görüşlerine vurgu yaparak, bunun ilişkilerin gelişmesinde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Nükleer anlaşmanın yeniden uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı müzakerelere de değinen Abdullahiyan, " Avrupa Birliği, müzakereleri sonuçlandırmak için çabalarını sürdürüyor, biz de iyi ve istikrarlı bir sonuç elde etme konusunda kararlıyız." dedi.

İran-BAE ilişkilerinin geliştirilmesi iki ülkenin çıkarına

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan da karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinde iki ülkenin ortak çıkarlarına atıfta bulunarak ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Bölgede çevre ve iklim sorunları dahil olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya kalındığını belirten Al Nahyan, iki ülke arasında yeniden sıcak bir ilişki tesis etmekle kalmayıp, ilişkilere yeni ufuklar açabileceklerini söyledi.

Al Nahyan, iki ülkenin yararlanabileceği sayısız ekonomik fırsat bulunduğunu, iş insanları ve uzmanların karşılıklı ziyaretlerinin de bu fırsatları değerlendirmede etkisinin büyük olduğunu ifade etti.

Barış ve istikrarın BAE için önemine değinen Al Nahyan, gelecekte iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için daha büyük adımlar atabileceklerine dair umudunu dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, bugün Kuveyt, Katar ve Umman Dışişleri Bakanları ile de birer telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

YORUMLAR
500
İran: Petrol ve gaz kondensat ihracatından elde edilen gelirlerimiz yüzde 580 arttı İran: Petrol ve gaz kondensat ihracatından elde edilen gelirlerimiz yüzde 580 arttı İran hükümeti, Belçika ile mahkum değişimi anlaşmasını onayladı İran hükümeti, Belçika ile mahkum değişimi anlaşmasını onayladı
Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve BAE Dışişleri Bakanları 'ikili ilişkileri' görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:31 DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar TBMM Karma Komisyonu'nda onaylandı!
23:25 Tecrübeli forvet Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! Futbola başladığı Club Nacional'da top koşturacak
22:30 Beyaz Saray'dan tahıl kriziyle ilgili koordinasyon merkezi kurulmasına övgü: BM ve Türkiye hükümetinin bu konudaki liderliğini övüyoruz
22:23 Yerli otomobil heyecanında geri sayım başladı! TOGG, 2023 mart ayında yollara çıkacak
22:21 Güldür Güldür'de taklidi yapılan Ekrem İmamoğlu skeç hakkında konuştu: Mutlu oldum
22:16 Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya 2.Lig ekibi Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu
21:57 Bakan Dönmez'den dikkat çeken doğal gaz açıklaması: 2 bin liralık faturanın 1.500 lirasını devlet karşılıyor
21:56 Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, kadın muhabire yaptığı hareketle sosyal medyanın gündemine oturdu!
21:42 İmamoğlu, tatil eleştirilerine Erdoğan üzerinden yanıt verdi: 3 yılda 20 gün tatil yaptım, Cumhurbaşkanı benim 4 katım tatil yapmış
21:15 Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK'ya transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 00:27:18. #1.11#
SON DAKİKA: İran ve BAE Dışişleri Bakanları "ikili ilişkileri" görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement