İran ve BAE Dışişleri Bakanları "ikili ilişkileri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile ikili ilişkilerin yanı sıra bazı bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdullahiyan, iki ülkenin üst düzey yetkililerinin ikili ilişkilere yönelik olumlu görüşlerine vurgu yaparak, bunun ilişkilerin gelişmesinde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Nükleer anlaşmanın yeniden uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı müzakerelere de değinen Abdullahiyan, " Avrupa Birliği, müzakereleri sonuçlandırmak için çabalarını sürdürüyor, biz de iyi ve istikrarlı bir sonuç elde etme konusunda kararlıyız." dedi.

İran-BAE ilişkilerinin geliştirilmesi iki ülkenin çıkarına

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan da karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinde iki ülkenin ortak çıkarlarına atıfta bulunarak ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Bölgede çevre ve iklim sorunları dahil olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya kalındığını belirten Al Nahyan, iki ülke arasında yeniden sıcak bir ilişki tesis etmekle kalmayıp, ilişkilere yeni ufuklar açabileceklerini söyledi.

Al Nahyan, iki ülkenin yararlanabileceği sayısız ekonomik fırsat bulunduğunu, iş insanları ve uzmanların karşılıklı ziyaretlerinin de bu fırsatları değerlendirmede etkisinin büyük olduğunu ifade etti.

Barış ve istikrarın BAE için önemine değinen Al Nahyan, gelecekte iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için daha büyük adımlar atabileceklerine dair umudunu dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, bugün Kuveyt, Katar ve Umman Dışişleri Bakanları ile de birer telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.