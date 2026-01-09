İran ve Lübnan Ekonomik İşbirliğini Geliştiriyor

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, başkent Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya gelerek ekonomik işbirliğini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin resmi Telegram hesabından ziyarete dair açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Erakçi, Cumhurbaşkanı Avn ile iki ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılmasını görüştü.

Görüşmede ayrıca İran-Lübnan Ortak Ekonomik Komisyonu'nun en kısa sürede toplanmasının gerekliliği vurgulandı.

Ülkesinin, Lübnan'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirten Erakçi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı devletin ve halkının yanında olduklarını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn da İran ile ilişkilerin geliştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek ekonomik ve ticari alanlar başta olmak üzere çeşitli sahalarda ikili işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Avn, Ağustos 2025'te, "İran dost bir ülkedir ancak bu dostluk karşılıklı saygı ve egemenliğin korunması esasına dayanmalıdır. Biz kendimize İran'ın ya da herhangi başka bir ülkenin iç işlerine müdahale etme hakkı tanımıyoruz aynı şekilde kendi işlerimize müdahaleyi de kabul etmiyoruz." demişti.