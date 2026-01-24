İran ve Pakistan'dan İnsan Hakları Teması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin, İran'daki insan hakları durumunu görüşmek amacıyla düzenlediği özel oturumu ele aldı.

İran basınında yer alan haberlere göre Erakçi ile Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi, Pakistanlı mevkidaşına "ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinde İran'ı destekleyen tavrı ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP), protestolara yönelik tutumu nedeniyle İran rejimini kınayan karar tasarısına ret oyu kullanmasından" ötürü teşekkür etti.

İranlı Bakan ayrıca, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Pakistan halkına da teşekkürlerini sundu.