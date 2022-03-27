İran, Viyana'da anlaşma için Devrim Muhafızlarına yaptırımların kaldırılmasını istiyor - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer görüşmelerde anlaşmaya varılması için ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinde yer alan Devrim Muhafızları Ordusu ile İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Abdullahiyan, nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müzakerelerde anlaşma noktasına yaklaştıklarını ancak henüz çözülemeyen meselelerin olduğunu aktaran Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın bugün Tahran'da temaslarda bulunacağını ve müzakerelere ilişkin son gelişmeleri değerlendireceklerini bildirdi.

Müzakerelerdeki en büyük sorunun ABD tarafının "aşırı taleplerde bulunması" olduğunu ifade eden Abdullahiyan, "Sayın (Joe) Biden'ın bize iyi niyetle verdiği mesajlar, bu aşırı taleplerle hiçbir şekilde bağdaşmıyor ve bu talepler müzakerelerin çerçevesi dışındadır." dedi.

Müzakerelerde iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varılması için çabaladıklarını dile getiren Abdullahiyan, ABD yaptırımlarının kaldırılması konusunda büyük ilerleme kaydedildiğini ve Washington'un "gerçekçi bir yaklaşım benimsemesi" halinde bir anlaşmaya varılabileceğini yineledi.

Anlaşmaya varılması için ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinde yer alan Devrim Muhafızları Ordusu'na ve İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirten Abdullahiyan şöyle devam etti:

"Gerçek ve tüzel kişilerin isimlerinin kırmızı listeden ve Amerikalıların İran'a karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımlardan çıkarılması konusu, Viyana'daki görüşmelerimizin en önemli ve ciddi konularındandır. Bu konu, bazı önemli ekonomik holdinglerimiz, büyük devlet kurumlarımız ve Devrim Muhafızları Ordusu ile ilgilidir. Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki konumu, rolü ve hukuki itibarı dikkate alınmalıdır."

Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey yetkililerinin, ülkenin ulusal çıkarlarının güvence altına alınması halinde Devrim Muhafızları'na yaptırım konusunun üstünde durulmaması gerektiğini hükümete ilettiğini söyleyen Abdullahiyan, "Yetkililerin bu iznine rağmen Devrim Muhafızlarına (yaptırım) meselesi, tıpkı diğer meseleler gibi kesinlikle müzakerelerimizin bir parçasıdır." diye konuştu.

Abdullahiyan, nükleer müzakerelerin Avrupalı tarafları ile taslak anlaşma metninde anlaşma sağladıklarını ancak ABD'nin İran'ın kırmızı çizgilerini gözetmemesi halinde müzakerelerin başarısız olacağını ve bu durumun sorumlusunun da Washington yönetimi olacağını dile getirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 2019'da eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde "yabancı terör örgütleri listesine" alınmıştı.

Tahran'ın müzakerelerdeki ısrarı üzerine Washington yönetiminin Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesinden kaldırma konusunu değerlendirdiğine dair iddialar ABD medyasında yer bulmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 21 Mart'ta söz konusu iddialara ilişkin bir soruya, "İran'ın nükleer programını anlaşmadaki sınırlarına döndürmek için zor kararlar almaya hazırız." yanıtını vermişti.