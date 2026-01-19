İran Yargı Başkanı'ndan Terör Davalarında Hızlı Yargılama Talebi - Son Dakika
Politika

İran Yargı Başkanı'ndan Terör Davalarında Hızlı Yargılama Talebi

19.01.2026 15:30
Ejei, terör eylemlerine karışanların dosyalarının hızla ele alınmasını talep etti.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, ülkede terör eylemlerine karışan unsurlara ilişkin dosyaların en yüksek hız ve titizlikle ele alınması gerektiğini vurgulayarak, yargı makamlarına sürecin gecikmeden ve adalet temelinde yürütülmesi talimatını verdiğini söyledi.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, Yargı Erki Yüksek Şurası toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan son olaylara ilişkin yargı sürecinin yeni başladığını söyledi. Güvenliğin sağlanması için güvenlik ve yargı kurumlarının yoğun çaba sarf ettiğini belirten Ejei, "Bu çabalara rağmen işimiz henüz bitmedi. Yaralanmış düşman hala İran halkına karşı komplolar peşindedir" ifadelerini kullandı.

"Kanunun öngördüğünden daha ağır uygulamalar kabul edilemez"

Ejei, ülkedeki son olaylarda terör eylemlerine karışan unsurlara ilişkin dosyaların en yüksek hız ve titizlikle ele alınması gerektiğini vurgulayarak, yargı makamlarına sürecin gecikmeden ve adalet temelinde yürütülmesi talimatını verdiğini söyledi. İran Yargı Erki Başkanı Ejei, "Yetkili yargı makamları işlemleri hızlandırırken azami dikkat ve hassasiyet göstermeli, tek ölçüleri kanun ve adalet olmalıdır. Affa layık olmayan kişilere yersiz müsamaha adalete aykırıdır. Ayrıca kanunun öngördüğünden daha ağır uygulamalar da kabul edilemez" dedi.

"Yargı süreci sadece uluslararası alanda da takip edilecek"

Gözaltında bulunanların yargılama sürecinde gecikme olmayacağı mesajını veren Ejei, delilleri açık olan dosyaların hızla yargıya taşınacağını belirterek, "Zamanında yargılama ve cezalandırmanın caydırıcı etkisi göz ardı edilmemeli ve bu konuda kamuoyu da sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmeli. Son terör olaylarının faillerine ilişkin yargı süreci sadece ülke içerisinde değil uluslararası alanda da takip edilecek. ABD Başkanı, İsrail yönetimi ve bu olaylara destek verdiği ileri sürülen diğer aktörler de bu kapsama dahil edilecek. Elbette terör olaylarında rolü olmayan kişilere karşı İslami merhamet esasına göre muamele edilecek" şeklinde konuştu yapılacaktır" diye konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Yargı, Terör, İran, Son Dakika

17:16
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak
17:05
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
