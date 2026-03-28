İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu

28.03.2026 18:52
ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemeleri devam ediyor. İran, bir kez daha füzelerle İsrail’i hedef aldı. Hava savunma sistemlerinin engelleyemediği bir İran füzesi, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kenti Eilat'a isabet etti. O anlar kameraya da yansıdı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ENGELLEYEMEDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi. İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Eilat'ta sirenler çalarken bir füzenin kentteki bir noktaya isabet ettiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füze düştüğü bildirilen bölgeleri araştırmak üzere çok sayıda sağlık ekibinin yönlendirildiğini açıkladı. Açıklamada, henüz can kaybı bilgisi alınmadığı belirtilirken yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı; gerekli olması durumunda güncelleme yapılacağı kaydedildi.

ÇEŞİTLİ NOKTALARA ŞARAPNELLER DÜŞTÜ

Öte yandan yerel basın ise hasarın sadece bir bölgede meydana gelmediğini belirtti. İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise Eilat'ta çok sayıda noktalaya şarapnellerin düştüğünü aktardı.

