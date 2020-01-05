İranlı bakan: Trump, takım elbiseli teröristtir - Son Dakika
Son Dakika Dünya İranlı bakan: Trump, takım elbiseli teröristtir - Son Dakika Dünya

İranlı bakan: Trump, takım elbiseli teröristtir

6 saat önce

İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Azeri Cahromi, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği cevapta, "Trump takım elbiseli bir teröristtir" dedi.

İranlı bakan: Trump, takım elbiseli teröristtir, System.String[]

İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Azeri Cahromi, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği cevapta, "Trump takım elbiseli bir teröristtir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin İran'a ait 52 hedefi vurmak üzere tespit ettiğine ilişkin paylaşımına cevap veren Cahromi, "DEAŞ gibi, Hitler gibi, Cengiz Han gibi. Hepsi kültürlerden nefret ediyor. Trump takım elbiseli bir teröristtir. Çok yakında tarihi öğrenecek, hiç kimse büyük İran Milleti ve kültürünü yenemez" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:11 Kaynak: DHA
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