Son Dakika Haberleri: İranlı gençler arasında yükselen trend: Türk dizileri ve oyuncuları (2)
Son Dakika Güncel İranlı gençler arasında yükselen trend: Türk dizileri ve oyuncuları (2) - Son Dakika

İranlı gençler arasında yükselen trend: Türk dizileri ve oyuncuları (2)

6 saat önce

Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen Sogen Celuli ile röportaj İranlı gençlerden Sepine Naciyan ile röportaj İranlı gençlerden Lara Sadıki ile röportaj Türkçeyi daha iyi öğrenmek ve Türk kültürünü yakından tanımak isteyen İranlı gençler, Türk dizileri ve filmlerini büyük bir...

Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen Sogen Celuli ile röportaj

İranlı gençlerden Sepine Naciyan ile röportaj

İranlı gençlerden Lara Sadıki ile röportaj Türkçeyi daha iyi öğrenmek ve Türk kültürünü yakından tanımak isteyen İranlı gençler, Türk dizileri ve filmlerini büyük bir ilgiyle izliyor.

Türk televizyon kanallarında halen yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Payitaht: Abdülhamid ile finalleri yapılan Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Diriliş Ertuğrul, Kiralık Aşk ve Erkenci Kuş İran'da en çok izlenen diziler arasında yer alırken Burak Özçivit, İbrahim Çelikkol, Can Yaman ve Engin Altan Düzyatan en çok beğenilen oyuncular arasında.

İranlı gençler, izledikleri Türk dizileri ve filmleri ile bunların ülkede oluşturduğu etkiye dair AA muhabirine konuştu.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen Sogen Celuli de Erkenci Kuş, Mucize Doktor, Ufak Tefek Cinayetler, Tatlı Küçük Yalancılar ve Her Yerde Sen'i izlediğini ve romantik-komedi tarzlarını beğendiğini vurgulayarak, duygularını şöyle paylaştı:

Sepine Naciyan ise Türk dizilerinden Erkenci Kuş, Fazilet Hanım ve Kızları, Aşk-ı Memnu, Çocuk ve Kadın ve Fİ dizilerini izlediğini ve bunların Türkçeyi geliştirmeye çok yardımcı olduğunu belirtti.

Türkçeyi Türk dizileri, belgeseller ve haberlerden öğrendiğini dile getiren Lara Sadıki de çocukluğundan bu yana Türk dizilerini takip ettiğini dile söyledi.

İranlı gençler arasında yükselen trend: Türk dizileri ve oyuncuları (2)

Tahran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık
Bakırköy'de ölü bedenleri bulunan ailenin bakkalı konuştu: En son dün akşam gördüm Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 23:41:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İranlı gençler arasında yükselen trend: Türk dizileri ve oyuncuları (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]