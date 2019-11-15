İranlı gençler arasında yükselen trend: Türk dizileri ve oyuncuları (2)

Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen Sogen Celuli ile röportaj

İranlı gençlerden Sepine Naciyan ile röportaj

İranlı gençlerden Lara Sadıki ile röportaj Türkçeyi daha iyi öğrenmek ve Türk kültürünü yakından tanımak isteyen İranlı gençler, Türk dizileri ve filmlerini büyük bir ilgiyle izliyor.

Türk televizyon kanallarında halen yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Payitaht: Abdülhamid ile finalleri yapılan Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Diriliş Ertuğrul, Kiralık Aşk ve Erkenci Kuş İran'da en çok izlenen diziler arasında yer alırken Burak Özçivit, İbrahim Çelikkol, Can Yaman ve Engin Altan Düzyatan en çok beğenilen oyuncular arasında.

İranlı gençler, izledikleri Türk dizileri ve filmleri ile bunların ülkede oluşturduğu etkiye dair AA muhabirine konuştu.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen Sogen Celuli de Erkenci Kuş, Mucize Doktor, Ufak Tefek Cinayetler, Tatlı Küçük Yalancılar ve Her Yerde Sen'i izlediğini ve romantik-komedi tarzlarını beğendiğini vurgulayarak, duygularını şöyle paylaştı:

Sepine Naciyan ise Türk dizilerinden Erkenci Kuş, Fazilet Hanım ve Kızları, Aşk-ı Memnu, Çocuk ve Kadın ve Fİ dizilerini izlediğini ve bunların Türkçeyi geliştirmeye çok yardımcı olduğunu belirtti.

Türkçeyi Türk dizileri, belgeseller ve haberlerden öğrendiğini dile getiren Lara Sadıki de çocukluğundan bu yana Türk dizilerini takip ettiğini dile söyledi.