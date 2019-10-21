İranlı hackerlar, Rus "mevkidaşları" tarafından hacklendi. ABD ve İngiltere istihbarat teşkilatları, Rus hackerların, Oilrig ya da HelixKitten olarak bilinen İranlı başka bir hacker grubuna ait sisteme sızdığı ve birçok ülkeye bu sistem üzerinden siber saldırı düzenlediğini açıkladı.



"Turla" adıyla tanınan Rus hacker grubu son yıllarda özellikle Avrupalı kamu kurumlarına düzenledikleri siber saldırılarla tanınıyor. İngiliz istihbarat yetkilileri grubun, son 18 ay içerisinde en az 20 farklı ülkedeki kuruluşlara İranlı hacker grubunun bilgisayar ve altyapısını kullanarak saldırı düzenlediğini duyurdu.