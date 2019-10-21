Son Dakika Haberleri: İranlı hackerlar, Rus "mevkidaşları" tarafından hacklendi
Son Dakika Dünya İranlı hackerlar, Rus 'mevkidaşları' tarafından hacklendi

İranlı hackerlar, Rus "mevkidaşları" tarafından hacklendi

1 saat önce

Rus hackerların, İranlı başka bir hacker grubuna ait sisteme sızdığı ve birçok ülkeye bu sistem üzerinden siber saldırı düzenlediğini açıklandı

İranlı hackerlar, Rus

İranlı hackerlar, Rus "mevkidaşları" tarafından hacklendi. ABD ve İngiltere istihbarat teşkilatları, Rus hackerların, Oilrig ya da HelixKitten olarak bilinen İranlı başka bir hacker grubuna ait sisteme sızdığı ve birçok ülkeye bu sistem üzerinden siber saldırı düzenlediğini açıkladı.


"Turla" adıyla tanınan Rus hacker grubu son yıllarda özellikle Avrupalı kamu kurumlarına düzenledikleri siber saldırılarla tanınıyor. İngiliz istihbarat yetkilileri grubun, son 18 ay içerisinde en az 20 farklı ülkedeki kuruluşlara İranlı hacker grubunun bilgisayar ve altyapısını kullanarak saldırı düzenlediğini duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:48 
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