İranlı hackerlardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İranlı hackerlardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı - Son Dakika Dünya

İranlı hackerlardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı

7 saat önce

İranlı hackerların özelikle Avrupa, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerin sistemlerine siber saldırı düzenledikleri ve bu yolla akademik bilgileri çalmaya çalıştığı kaydedildi. Hollanda'da 3 üniversite saldırılardan etkilendi

İranlı hackerlardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı, System.String[]

İranlı hackerların özelikle Avrupa, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerin sistemlerine siber saldırı düzenledikleri ve bu yolla akademik bilgileri çalmaya çalıştığı kaydedildi.


Londra merkezli sigorta ve danışmanlık hizmeti sağlayan PricewaterhouseCoopers, İranlı bilgisayar korsanlarının birçok üniversitenin sitemine sızmaya çalıştığını ancak hangi sistemlere tam olarak girebildiklerinin belirsiz olduğunu açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul semalarında dev kargo uçağı lazerle taciz edildi
Yüzlerce insanın canını alan koronavirüsün fotoğrafları ilk kez yayımlandı Son dakika: ABD ve Taliban ateşkes anlaşmasına vardı Manchester City, Avrupa kupalarından 2 yıl men edildi

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 03:48:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İranlı hackerlardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]