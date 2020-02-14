İranlı hackerlardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı

İranlı hackerların özelikle Avrupa, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerin sistemlerine siber saldırı düzenledikleri ve bu yolla akademik bilgileri çalmaya çalıştığı kaydedildi.



Londra merkezli sigorta ve danışmanlık hizmeti sağlayan PricewaterhouseCoopers, İranlı bilgisayar korsanlarının birçok üniversitenin sitemine sızmaya çalıştığını ancak hangi sistemlere tam olarak girebildiklerinin belirsiz olduğunu açıkladı.