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İranlı hackerlardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı
7 saat önce
İranlı hackerların özelikle Avrupa, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerin sistemlerine siber saldırı düzenledikleri ve bu yolla akademik bilgileri çalmaya çalıştığı kaydedildi. Hollanda'da 3 üniversite saldırılardan etkilendi
İranlı hackerların özelikle Avrupa, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerin sistemlerine siber saldırı düzenledikleri ve bu yolla akademik bilgileri çalmaya çalıştığı kaydedildi.
Londra merkezli sigorta ve danışmanlık hizmeti sağlayan PricewaterhouseCoopers, İranlı bilgisayar korsanlarının birçok üniversitenin sitemine sızmaya çalıştığını ancak hangi sistemlere tam olarak girebildiklerinin belirsiz olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:47
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