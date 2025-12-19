İran\'da kadınlar maratonda başörtüsüz koşarak tarihi bir ilki gerçekleştirdi

İran'da yüzlerce kadın, Kiş Adası'nda düzenlenen maratonu başörtüsü takmadan tamamladı. Yarışa katılan kadınlar, tişört ve taytlarla, saçlarını serbest bırakarak koştu. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve etkinlik "devrim" olarak nitelendirildi.

BBC Global Kadın'a konuşan Sara (gerçek adı değil), "Bitiş çizgisini geçmek, yıllardır süren sınırlamalara karşı bir zafer gibiydi" dedi.

BAŞÖRTÜSÜ KARŞITI PROTESTOLARUN ARDINDAN GELEN ETKİNLİK

Maraton, Eylül 2022'de Jina Mahsa Amini'nin polis gözetiminde hayatını kaybetmesiyle başlayan ve ülke geneline yayılan başörtüsü karşıtı protestoların ardından düzenlenen etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Artemis (gerçek adı değil) ise yaşadığı duyguları şöyle ifade ediyor:

"Yarış sırasında birkaç kez durup ağlamak istedim çünkü her şey rüya gibiydi. İnsanlar bizi alkışlıyordu, müzik vardı… Kendimizi çok özgür hissettik."

KADINLARIN DİRENİŞİ SÜRÜYOR

İran hükümeti, başörtüsü zorunluluğunu ihlal eden kadınlara sık sık tutuklama ve para cezası uyguluyor, sosyal medya hesaplarını kapatıyor ve yüz tanıma teknolojisiyle uyarılar gönderiyor. Ancak kadınlar, kısıtlamalara rağmen mücadeleye devam ediyor.

Maraton öncesinde Tahran'da zorunlu başörtüsünü destekleyen bir yürüyüş düzenlense de, yarışa katılan kadınlar kararlılıklarını korudu. Etkinlik, İran'daki kadın hakları mücadelesinde sembolik bir zafer olarak değerlendiriliyor.