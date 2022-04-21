İranlı öğretmenlerden "maaş" protestosu - Son Dakika
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İranlı öğretmenlerden "maaş" protestosu

21.04.2022 12:29
İranlı öğretmenlerden "maaş" protestosu

İranlı öğretmenler, kötü çalışma şartları ve düşük maaşları protesto etmek için ülke genelinde gösteri düzenledi.

İranlı öğretmenler, kötü çalışma şartları ve düşük maaşları protesto etmek için ülke genelinde gösteri düzenledi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (Hrana) haberine göre, Eğitimciler Sendikasının çağrısıyla Tahran, İsfahan, Kum, Fars, Kürdistan, Ahvaz, Kirmanşah, Hemedan, Zencan, Horosan-i Rezevi, Yezd ve Loristan eyaletlerinde düzenlenen eyleme aralarında emekli ve Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının da bulunduğu binlerce öğretmen katıldı.

Eylemde, "çalışma koşullarının iyileştirilmesi, maaşlara zam ve tutuklu öğretmenlerin serbest bırakılması" gibi talepler dile getirildi.

Söz konusu eyaletlerde göstericiler, Milli Eğitim Müdürlüğü binaları önünde toplanırken, Tahran'da ise emniyet güçleri göstericilerin Milli Eğitim Bakanlığı binası önünde bir araya gelmesine izin vermedi.

Göstericiler, taleplerinin yazılı olduğu pankartlar ile tutuklu öğretmenlerin posterlerini taşıdı.

Eylemcilerin talepleri arasında "çalışan ve emekli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesi, tutuklu öğretmenlerin serbest bırakılması, ana okulu ve vekil öğretmenlerin kadroya alınması, hizmet kademesinde çalışanların maaşlarının iyileştirilmesi, parasız eğitim ve sınıfların en fazla 16 öğrenci kapasiteli olması" yer alıyor.

İran'daki cezaevlerinde "devlet aleyhinde propaganda" ve "öğretmenlerin grevine katılma" gibi suçlamalarla onlarca öğretmenin tutuklu bulunduğu belirtilirken, sendikalar haklarını talep eden öğretmenlere baskı uygulandığını savunuyor.

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Kaynak: AA

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