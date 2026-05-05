İranlı vekilden savaşın seyrini değiştirecek iddia: 80 ayrı bombaya bölünen füzelerimiz var

İranlı bir milletvekili, ülkenin hava savunma sistemlerini zorlayabilecek füze kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Açıklama, bölgede gerilimin arttığı bir dönemde dikkat çekti.

“10 FÜZE 800 HEDEF DEMEK”

İran Parlamentosu’nun 90. Madde Komisyonu Başkan Yardımcısı Hosseinali Hajideligani, bazı füzelerin 80 ayrı bomba ya da savaş başlığına bölünebildiğini söyledi. Hajideligani, aynı anda 10 füze ateşlenmesi durumunda bunun 800 hedef anlamına geleceğini ifade etti.

ABD SAVUNMA SİSTEMLERİNE GÖNDERME

İranlı vekil, bu kapasitenin ABD’ye ait hava savunma sistemlerini aşabileceğini belirterek, “Hangi THAAD, hangi Patriot bunları vurabilir?” dedi.

GERİLİM ORTAMINDA AÇIKLAMA

Açıklama, Orta Doğu’da askeri gerilimin yüksek seyrettiği bir dönemde yapılırken, İran’ın füze kapasitesi yeniden gündeme geldi.