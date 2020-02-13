İranlı yolcunun valizinden metamfetamin çıktı - Son Dakika
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İranlı yolcunun valizinden metamfetamin çıktı

6 saat önce

VAN Ferit Melen Havalimanı'na İstanbul'a gitmek için gelen İran uyruklu A.E.'nin valizinde 4 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

İranlı yolcunun valizinden metamfetamin çıktı, System.String[]

VAN Ferit Melen Havalimanı'na İstanbul'a gitmek için gelen İran uyruklu A.E.'nin valizinde 4 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. İranlı yolcu, tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri,  Van'dan İstanbul'a gitmek için havalimanına gelen İran uyruklu A.E.'nın, X-Ray cihazına bıraktığı valizden şüphelendi. Açılıp detaylı inceleme yapılan valizde, gizli bölmelere saklanmış 4 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan İranlı yolcu, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak-uyuşturucu madde nakletmek' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Ferit Melen, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:42 Kaynak: DHA
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