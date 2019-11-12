İranlılar Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor (1)

Tahran'ın merkezinde yaşayan iki çocuk annesi, ev hanımı Meryem Muhammedi ve ailesinin Türk dizisi seyretmesi

Tahran'ın merkezinde yaşayan iki çocuk annesi, ev hanımı Meryem Muhammedi ile röportaj

İranlı ev hanımı ve 2 çocuk annesi Amine Rıfati ve ailesinin Türk dizisi seyretmesi

İranlı ev hanımı ve 2 çocuk annesi Amine Rıfati ile röportaj İranlılar izledikleri Türk dizileri sayesinde Türkçe öğreniyor ve Türkiye'yi daha yakından tanıma şansı buluyor.

Başkent Tahran'daki evlerinin kapılarını AA ekibine açan Penahi, Muhammedi ve Rıfati aileleri, Türk televizyon kanallarında yayınlanan Payitaht Abdulhamid, Vuslat, Erkenci Kuş, Kiralık Aşk, Afili Aşk, Zalim İstanbul gibi dizileri yakından takip ettiklerini anlattı.

Tahran'ın merkezinde oturan iki çocuk annesi, ev hanımı Meryem Muhammedi, Türkiye ile İran'ın kültürel açıdan birbirine çok yakın iki ülke olduğunu ifade etti.

İranlı ev hanımı ve 2 çocuk annesi Amine Rıfati de Türkiye'ye sık sık gittiklerini, İstanbul ve Antalya'yı çok sevdiklerini dile getirdi.