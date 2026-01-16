İranlılar Türkiye'ye Geçişte Protestolar Sürüyor - Son Dakika
İranlılar Türkiye'ye Geçişte Protestolar Sürüyor

16.01.2026 15:30
İran'da süren protestoların 19. gününde, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye girişler devam ediyor.

Haber: İshak KARA

(VAN) - İran'da protesto gösterileri 19'uncu gününe girerken, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İranlıların Türkiye'ye giriş çıkışları sürüyor. ABD'nin olası saldırısını değerlendiren İranlı Erkin Turan, "Savaşı hiç kimse ülkesi için istemez. Hiçbir zaman savaş ülkemize girsin diye sevinmeyiz. Amerika hiç bir ülkeye yardım etmedi kendi menfaati için ülkelere saldırıyor" dedi.

Van'ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda İranlıların Türkiye'ye geliş ve dönüşleri sürüyor. ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan İranlı Resul Heyderi, şöyle konuştu:

"İran'da durumlar iyidir. Küçük problem olmuştu o çözümlendi. Bir internet sıkıntımız var o da cumartesi günü son bulacak. Amerika'ndan sebep çıkan bir olaydır. İran İmam Humeyni'den başka kimseyi kabul etmez ve sevmez. Bizim başkan ülkelere ihtiyacımız da yoktur. Biz kendi başımıza tüm dünyaya yardım yapıyoruz. Bizim her şeyimiz var."

Bir diğer İran vatandaşı, "Tahran'da yaşıyorum 4-5 gün bir gerginlik söz konusuydu. İran'ın kendi interneti var ama diğer internetimiz kapalı" dedi.

İranlı yazılım mühendisi Erkin Turan ise "Tahran'da yaşıyorum durumlar iyi, bir kaç gün protestolar vardı. Şu anda durumlar iyi. Yurdışı internet kesilmiş ama yurt içinde internet var. Ekonomik olarak sizden farklı değiliz. Türkiye gibi olmuş, sizde olduğu gibi bizde de sürekli dolara zam geliyor. Ben yazılım mühendisiyim internete ihtiyacım olduğu için Türkiye'ye geldim. Savaşı hiç kimse ülkesi için istemez. Hiçbir zaman savaş ülkemize girsin diye sevinmeyiz. Amerika'nın İrana yardımı, yanlış bir şeydir. Amerika hiç bir ülkeye yardım etmedi kendi menfaati için ülkelere saldırıyor."

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.