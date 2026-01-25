İrem Derici, Beyaz'la Joker'de! - Son Dakika
Magazin

İrem Derici, Beyaz'la Joker'de!

25.01.2026 14:09
İrem Derici, Beyaz'la Joker'in yeni bölümünde esprili diyaloglar ve eğlenceli anlar sunacak.

KANAL D'nin eğlenceli yarışması "Beyaz'la Joker", yeni bölümüyle yine çok konuşulacak. Programın bu haftaki sürpriz konuğu, esprili dili ve enerjisiyle dikkat çeken İrem Derici olacak.

BEYAZ'I ÖZLEYENLER ARASINDAYDI

Beyazıt Öztürk'ü özleyenler kervanına mizahi üslubuyla katılan İrem Derici, daha önce yaptığı açıklamalarda program formatı değişse de Beyaz'ın eğlenceli ruhunun mutlaka ekrana yansıyacağını dile getirmişti.

KAHKAHA DOLU ANLAR

Yıllarca Kubat'la birlikte Beyaz'ın programlarında konuk olarak yer aldıklarını hatırlatan Derici, bu kez yarışmacı koltuğunda oturmak istediğini Beyaz'a seslenerek ifade etmişti. Bu çağrı karşılıksız kalmadı ve Derici, Beyaz'la Joker'in yeni bölümüne konuk oldu.

EĞLENCELİ DİYALOGLAR

Kahkaha, eğlence ve sürprizin bir arada yaşanacağı bölümde Beyaz ile İrem Derici arasındaki eğlenceli diyalogların geceye damga vurması bekleniyor. Müzik, espri ve rekabetin bol olduğu program, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım'ın üstlendiği Beyaz'la Joker, İrem Derici'nin konuk olacağı bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: DHA

İrem Derici, Televizyon, Magazin, Joker, Müzik, Son Dakika

