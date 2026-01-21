İremsu Çağlar, Snow Bike Türkiye Şampiyonu! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İremsu Çağlar, Snow Bike Türkiye Şampiyonu!

İremsu Çağlar, Snow Bike Türkiye Şampiyonu!
21.01.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'li sporcu İremsu Çağlar, Snow Bike Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu ve Fransa'ya gidiyor.

Türk bisikletinin yükselen yıldızı Denizlili sporcu İremsu Çağlar, Erzurum Palandöken'in zorlu ve karlı parkurunda düzenlenen Snow Bike Türkiye Şampiyonası'na damga vurarak büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcu, sergilediği üstün performansla spor camiasının dikkatini bir kez daha üzerine çekti.

17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşen organizasyonda kariyerinde ilk kez "Elit Kadınlar" kategorisinde mücadele eden İremsu Çağlar, tecrübesiyle olduğu kadar cesareti ve teknik becerisiyle de öne çıktı. Zorlu pist şartlarına rağmen rakiplerini geride bırakan başarılı sporcu, Türkiye Şampiyonluğu ünvanını kazanarak bir ilki başardı. 2025 yılında elde ettiği U19 Downhill Türkiye Şampiyonluğu ile adından söz ettiren Çağlar, bu başarısını Snow Bike branşına da taşıyarak çok yönlü bir sporcu olduğunu kanıtladı. Palandöken'in sert iklim şartları ve teknik parkurunda gösterdiği performans, izleyenlerden tam not aldı.

Milli takım seçmesi niteliği de taşıyan Snowbike Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen bu birincilik, İremsu Çağlar için uluslararası arenanın kapılarını araladı. Genç sporcu, bu derecesiyle Fransa'da düzenlenecek Snowbike Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Elde ettiği şampiyonlukla hem ülkemizi hem de Denizli'yi gururlandıran İremsu Çağlar'ın başarısı, spor camiasında büyük heyecan oluşturdu. Kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanan genç sporcu, azmi ve disipliniyle geleceğe dair umut verdi.

Ay-yıldızlı forma ile Fransa'da piste çıkmaya hazırlanan İremsu Çağlar'ın, Snowbike Dünya Kupası'nda da önemli başarılara imza atması bekleniyor. Türk bisikleti adına gelecek vadeden bu başarı, genç sporcular için de ilham kaynağı oldu. İremsu Çağlar'ın elde ettiği başarının gurur verici olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, milli sporcuya Fransa'da yapılacak Snowbike Dünya Kupası yarışlarında başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Denizli, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İremsu Çağlar, Snow Bike Türkiye Şampiyonu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Trump’tan yeni paylaşım, Grönland’a ABD bayrağı dikti Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti
Haldun Dormen için kritik bekleyiş Ayşe Arman: ’’Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı’’ Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 14:11:50. #7.11#
SON DAKİKA: İremsu Çağlar, Snow Bike Türkiye Şampiyonu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.