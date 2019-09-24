Son Dakika Haberleri: İrfan Can maç sonu isyan etti! 'Bari Var'dan bak'
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İrfan Can maç sonu isyan etti! 'Bari Var'dan bak'

2 gün önce

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından değerlendirmelerde bulunan İrfan Can Kahveci, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İrfan Can maç sonu isyan etti! 'Bari Var'dan bak', System.String[]

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından değerlendirmelerde bulunan İrfan Can Kahveci, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.


90 dakikayı yorumlayan İrfan Can, "Elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye de çalışıyorum. Bu skoru koruyabilirdik, rakip de üstümüze gelmiyordu aslında. Pas yapabilsek daha çok gol atıp bitrirebilirdik" dedi.


Maçın hakemi Suat Arslanboğa'yı da eleştiren genç yıldız,. "İlk yarıda bir pozisyon var, rakip 10 kişi de kalabilirdi. Vermedin, bari VAR'dan bak. Ona da bakmadan hemen maçı bitiriyorsun. Bize gelince veriyorsunuz hemen." ifadelerini kullandı.


"TAM OLARAK UYUM SAĞLAMADIK"


Okan Buruk ile yeni dönemlerini ve 5 haftada topladıkları 5 puanı da değerlendiren İrfan Can, "Tam olarak uyum sağladık diyemem. Çok farklı bir oyundan farklı bir oyuna geçtik. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı söyleyebilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Başakşehir, İrfan Can, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:00 
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