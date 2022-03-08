İrlanda'da, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonlu saldırıBüyükelçi Macalduff, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İrlanda'da, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonlu saldırıBüyükelçi Macalduff, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

08.03.2022 21:49

- İrlanda'da, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonlu saldırı Büyükelçi Macalduff, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonla saldırı yapılmasının ardından İrlanda'nın Moskova Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

- İrlanda'da, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonlu saldırı

Büyükelçi Macalduff, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

MOSKOVA - İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonla saldırı yapılmasının ardından İrlanda'nın Moskova Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrasında birçok ülkeden Rusya'ya karşı tepkiler büyüyor. İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir grup, Rus Büyükelçilik binası önünde toplanarak Rusya'ya tepki gösterdi. Bir kamyon şoförü ise kamyonuyla geri geri giderek büyükelçilik kapısını kırdı. Tüm dünyada büyük yankı bulan olay sonrasında Rusya da harekete geçti. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaşanan olay üzerine yaptığı açıklamada, "8 Mart tarihinde İrlanda'nın Moskova Büyükelçisi B. Macalduff, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi, Dublin'deki Rus Büyükelçiliği'ne karşı bir güvenlik ihlaliyle bağlantılı olarak bir kamyon şoförünün büyükelçilik binasına çarpması nedeniyle protesto edildi" denildi.

İrlanda'da, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonlu saldırıBüyükelçi Macalduff, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

YORUMLAR
500
Rusya'nın Dublin Büyükelçiliğinin kapısına kamyonuyla çarpan sürücü gözaltına alındı Rusya'nın Dublin Büyükelçiliğinin kapısına kamyonuyla çarpan sürücü gözaltına alındı

Dışişleri Bakanlığı, İrlanda, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İrlanda'da, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonlu saldırıBüyükelçi Macalduff, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:40 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde arbede! Taksim meydanına yürüyen kadınlara biber gazı ile müdahale edildi
21:31 ABD'de benzin fiyatları rekor yüksek seviyede
21:25 ABD ve İngiltere'nin ambargo kararı sonrası korkutan tahmin! Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşabilir
21:17 Fenerbahçe, Rusya'dan oyuncu transfer ediyor! Ayrton Lucas kadroya katıldı
20:51 ABD ve İngiltere'nin petrol ambargosu Rusya'yı ne kadar etkileyecek?
20:44 Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz
20:36 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti
20:01 Rusya'ya bir ambargo da İngiltere'den geldi: 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı durduruldu
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi
19:55 Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim ne cevap verdi? Barcelona maçına gidecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 21:55:13. #1.11#
SON DAKİKA: İrlanda'da, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonlu saldırıBüyükelçi Macalduff, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement