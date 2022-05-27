İrlanda'da Türk mutfağı tanıtıldı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte Türk yemekleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında eş zamanlı kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğince Türk mutfağını tanıtan davet verildi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen ve 19 ülkeden davetlinin katıldığı etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabındaki tariflerin yer aldığı Türk yemekleri tanıtıldı.

İrlanda'daki Büyükelçi Eşleri Derneği üyelerinin davetli olduğu etkinlikte, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Serda Türkel Oter yönetimindeki sanatçılar da "Sultan Bestekarlar" konseri düzenledi.

Etkinlik kapsamında davetlilere "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının yanı sıra iğne oyalarıyla hazırlanan kitap ayracı hediye edildi.