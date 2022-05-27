İrlanda'da Türk mutfağı tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İrlanda'da Türk mutfağı tanıtıldı

27.05.2022 19:56
İrlanda'da Türk mutfağı tanıtıldı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte Türk yemekleri tanıtıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte Türk yemekleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında eş zamanlı kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğince Türk mutfağını tanıtan davet verildi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen ve 19 ülkeden davetlinin katıldığı etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabındaki tariflerin yer aldığı Türk yemekleri tanıtıldı.

İrlanda'daki Büyükelçi Eşleri Derneği üyelerinin davetli olduğu etkinlikte, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Serda Türkel Oter yönetimindeki sanatçılar da "Sultan Bestekarlar" konseri düzenledi.

Etkinlik kapsamında davetlilere "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının yanı sıra iğne oyalarıyla hazırlanan kitap ayracı hediye edildi.

İrlanda'da Türk mutfağı tanıtıldı
İrlanda'da Türk mutfağı tanıtıldı
İrlanda'da Türk mutfağı tanıtıldı
İrlanda'da Türk mutfağı tanıtıldı
İrlanda'da Türk mutfağı tanıtıldı

YORUMLAR
500
Kars'ta yöresel lezzetler tanıtıldı Kars'ta yöresel lezzetler tanıtıldı Mersin'in lezzetleri tantuni ve kerebiç 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı Mersin'in lezzetleri tantuni ve kerebiç 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Kaynak: AA

Emine Erdoğan, İrlanda, Dublin, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda'da Türk mutfağı tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 20:33:19. #1.13#
SON DAKİKA: İrlanda'da Türk mutfağı tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement