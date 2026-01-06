İrlanda\'dan ilk kez ev alacaklara konut bedelinin yüzde 30\'una kadar devlet desteği

İrlanda hükümeti, ilk kez konut sahibi olmak isteyenlere destek sağlayan First Home Scheme (İlk Konut Programı) kapsamında uygulanan fiyat limitlerini güncelledi.

DEVLET DESTEKLİ ORTAKLIK MODELİ

First Home Scheme, devlet ile 3 bankanın ortak yürüttüğü bir finansman modeli üzerine kurulu. Program kapsamında başvuru sahiplerine, konut bedelinin yüzde 30'una kadar destek sağlanıyor. Bu destek karşılığında devlet, satın alınan konutta eşdeğer oranda hisse sahibi oluyor.

FİYAT LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ

Yapılan son düzenleme ile îse 17 il ve yerel yönetim bölgesinde konut tavan fiyatları 25 bin Euro artırıldı. Böylece programdan yararlanabilecek başvuru sayısının artması hedefleniyor. Yeni tarife kapsamında tavan fiyatlar bölge bazlı olarak 375 bin Euro ile 500 bin Euro arasında değişecek.

KİMLER PROGRAMA BAŞVURABİLİYOR?

Program yalnızca ilk kez ev alacak vatandaşlara destek sağlıyor. Seçilen konutun fiyatının, bulunduğu bölge için belirlenen tavan değeri aşmaması gerekiyor. Güncellenen limitlerle birlikte daha önce kapsam dışı kalan bazı konutlar da programa dahil edilmiş oldu.

"DAHA FAZLA VATANDAŞ EV SAHİBİ OLACAK"

İrlanda Konut, Yerel Yönetim ve Miras Bakanı James Browne, programın erişim alanının genişletilmesinin konut sahipliğini teşvik edeceğini belirterek şunları söyledi: "Hükümet olarak önceliğimiz, daha fazla vatandaşın kendi evine sahip olması. Güncellenen tavanlar sayesinde, programdan yararlanabilecek kişi sayısı önemli ölçüde artacak."