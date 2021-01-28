İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney'den Suriye sınırında inceleme - Son Dakika

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, Hatay'ın Suriye sınırındaki insani yardım aktarım noktasında incelemede bulundu.

Coveney, beraberindeki heyetle Hatay Valiliği'ni ziyaret etti, burada Vali Rahmi Doğan ve Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz tarafından karşılandı.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness'in de hazır bulunduğu ziyarette Coveney, Vali Doğan ve Büyükelçi Cengiz ile görüştü.

Coveney, daha sonra Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler (BM) yardım yükleme merkezine geçti, burada yapılan çalışmaları inceledi, görevlilerle görüşüp bilgi aldı.

Son olarak Suriye'ye gönderilecek yardım malzemeleriyle beraber Cilvegözü Sınır Kapısı'na da giden İrlandalı Bakan, tampon bölgedeki yardım aktarım noktasında inceleme yapıp çalışmalara ilişkin bilgi edindi.

Conevey'e buradaki ziyaretlerinde Büyükelçi Cengiz ile Cilvegözü Mülki İdare Amiri Salih Altun da eşlik etti.