Son Dakika Haberleri: İş adamı Halis Bahçe, annesi adına okula çeşme yaptırdı
Son Dakika Güncel İş adamı Halis Bahçe, annesi adına okula çeşme yaptırdı - Son Dakika

İş adamı Halis Bahçe, annesi adına okula çeşme yaptırdı

7 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan iş adamı Halis Bahçe, 2017 yılında vefat eden annesi Faime Bahçe adına Ercişli Emrah İlkokulu bahçesine çeşme yaptırdı.

İş adamı Halis Bahçe, annesi adına okula çeşme yaptırdı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan iş adamı Halis Bahçe, 2017 yılında vefat eden annesi Faime Bahçe adına Ercişli Emrah İlkokulu bahçesine çeşme yaptırdı.


Özdemir Hanoğlu Caddesi üzerinde bulunan Ercişli Emrah İlkokulu bahçesine annesinin hayratı olarak çeşme yaptıran Halis Bahçe'nin bu örnek davranışı, vatandaşlar tarafından da takdir edildi. Okul yönetimi ise kendilerine gelen genelge doğrultusunda öğrencilerin teneffüs aralarında lavabolarda su içmesinin hijyenik açısından sakıncalı olduğunu belirterek, okul bahçesine çeşme yaptıran iş adamı Halis Bahçe'ye öğrenci velileri ve öğrenciler adına şükranlarını ilettiler. - VAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:11 Kaynak: İHA
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