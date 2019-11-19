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İş adamı Halis Bahçe, annesi adına okula çeşme yaptırdı
7 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan iş adamı Halis Bahçe, 2017 yılında vefat eden annesi Faime Bahçe adına Ercişli Emrah İlkokulu bahçesine çeşme yaptırdı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:11 Kaynak: İHA
Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan iş adamı Halis Bahçe, 2017 yılında vefat eden annesi Faime Bahçe adına Ercişli Emrah İlkokulu bahçesine çeşme yaptırdı.
Özdemir Hanoğlu Caddesi üzerinde bulunan Ercişli Emrah İlkokulu bahçesine annesinin hayratı olarak çeşme yaptıran Halis Bahçe'nin bu örnek davranışı, vatandaşlar tarafından da takdir edildi. Okul yönetimi ise kendilerine gelen genelge doğrultusunda öğrencilerin teneffüs aralarında lavabolarda su içmesinin hijyenik açısından sakıncalı olduğunu belirterek, okul bahçesine çeşme yaptıran iş adamı Halis Bahçe'ye öğrenci velileri ve öğrenciler adına şükranlarını ilettiler. - VAN
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