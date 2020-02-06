İş adamı, otomobilini çalan genci polis kuzeniyle çapraz ateşe tutarak öldürdü (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş adamı, otomobilini çalan genci polis kuzeniyle çapraz ateşe tutarak öldürdü (3) - Son Dakika

İş adamı, otomobilini çalan genci polis kuzeniyle çapraz ateşe tutarak öldürdü (3)

7 saat önce

İŞ ADAMI TUTUKLANDI, POLİS KUZEN ADLİ KONTROLLE SERBESTBursa Geçit Mahallesi'nde, Mustafa Alınç'ı (17) çaldığını öne sürdüğü otomobilinde, polis memuru kuzeni Halil İbrahim E. ile birlikte çarpraz ateşe tutarak öldüren iş adamı Ömer E., tutuklandı.

İş adamı, otomobilini çalan genci polis kuzeniyle çapraz ateşe tutarak öldürdü (3), System.String[]

İŞ ADAMI TUTUKLANDI, POLİS KUZEN ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bursa Geçit Mahallesi'nde, Mustafa Alınç'ı (17) çaldığını öne sürdüğü otomobilinde, polis memuru kuzeni Halil İbrahim E. ile birlikte çarpraz ateşe tutarak öldüren iş adamı Ömer E., tutuklandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Ömer E., Halil İbrahim E. ve Yunus E., savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Hakimlik sorgusunda, Balıkesir'in Susurluk ilçesinden Bursa'ya gelerek cinayeti işlediğini itiraf eden Ömer E.'nin, Mustafa Alınç'a ateş edenin kendisi olduğunu, kuzeninin ise otomobilin lastiklerine ateş ettiğini söyledi. Ömer E., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Halil İbrahim E. ve Yunus E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memuru Halil İbrahim E.'nin açığa alındığı da öğrenildi

Müslim SARIYAR-Mehmet İNAN

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Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:24 Kaynak: DHA
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