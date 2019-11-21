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İş arkadaşını öldürüp, müşterileri yaralayan lokanta çalışanı tutuklandı (2)
6 saat önce
YAKALANMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTINiğde'de çalıştığı lokantada mutfaktan aldığı bıçakla iş arkadaşı Mestan Tekin'i (26) öldürüp, 4 kişiyi de yaraladıktan sonra tutuklanan Mehmet Şahin'in (38), olayın ardından yakalanma görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:35 Kaynak: DHA
YAKALANMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Niğde'de çalıştığı lokantada mutfaktan aldığı bıçakla iş arkadaşı Mestan Tekin'i (26) öldürüp, 4 kişiyi de yaraladıktan sonra tutuklanan Mehmet Şahin'in (38), olayın ardından yakalanma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde lokantanın yakınlarındaki boş araziye kaçtığı görülen Şahin, kendisini teslim olmaya ikna etmeye çalışan polislere, "Zaten ölmüşüm ben" diye sesleniyor. Boğazına bıçak dayayan Şahin, bir süre sonra ikna edilerek polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor.
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