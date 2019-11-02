Son Dakika Haberleri: İş dünyası-üniversite ortaklığında mükemmeliyet kürsüsü kurulacak
Son Dakika Güncel İş dünyası-üniversite ortaklığında mükemmeliyet kürsüsü kurulacak

İş dünyası-üniversite ortaklığında mükemmeliyet kürsüsü kurulacak

7 saat önce

Galatasaray Üniversitesi ile Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarlığı ile Fransa Dış Ticaret Müşavirleri Türkiye Komitesi Başkanlığı arasında "İş Dünyası-Üniversite Ortaklığında Mükemmeliyet Kürsüsü Kurulmasına İlişkin Protokol" imzalandı.

İş dünyası-üniversite ortaklığında mükemmeliyet kürsüsü kurulacak, System.String[]

Galatasaray Üniversitesi ile Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarlığı ile Fransa Dış Ticaret Müşavirleri Türkiye Komitesi Başkanlığı arasında "İş Dünyası-Üniversite Ortaklığında Mükemmeliyet Kürsüsü Kurulmasına İlişkin Protokol" imzalandı.


Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, protokol çerçevesinde Fransız yükseköğretim kurumları ve araştırma merkezlerine mensup öğretim üyeleri ve araştırmacıların, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Fransa Dış Ticaret Müşavirleri Türkiye Komitesi Başkanlığı ve Türkiye'de faaliyet gösteren Fransa merkezli şirketlerin de sağlayacağı finansal destekle Galatasaray Üniversitesindeki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara katılmaları, böylece yenilikçi araştırma projelerinin ve üniversitede bilimsel mükemmeliyetin artırılması hedefleniyor.

Protokolün, Galatasaray Üniversitesi ile Fransız yükseköğretim kurumları ve araştırma merkezleri arasında, ülke ölçeğinde, ikili ilişkiler veya Avrupa Birliği düzeyinde rekabetçi finansmana dayalı ortak araştırma projelerini hayata geçirmesi öngörülüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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