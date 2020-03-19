İş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş dünyasından 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'na destek - Son Dakika

İş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destek

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini Güneydoğu Anadolu iş dünyası sevinçle karşıladı.

İş dünyasından

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini Güneydoğu Anadolu iş dünyası sevinçle karşıladı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan paketin virüs salgınıyla bozulan piyasaya katkı sunacağını söyledi.

Söz konusu paket ile KOBİ'lere yönelik tedbirlerin uygulamaya konulmuş olmasının sevindirici olduğunun belirten Odabaşı, şöyle konuştu:

"Paket 100 milyar liralık önemli bir kaynağı kapsıyor. Türkiye ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması için hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. Özellikle asgari ücret desteğinin devam etmesi ve kısa çalışma ödeneği ile istihdamın korunması çok kıymetli. Bu süreci de yaşadığımız tüm zorluklarda olduğu gibi işçi-işveren olarak birlikte aşacağız."

"İş insanın sesine kulak verildi"

Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Nasır Duyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün bütün dünyayı olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye'nin aldığı tedbirlerle en az etkilenen ülkeler arasında bulunduğunu belirten Duyan, hükümetin zamanında ve yerinde aldığı sağlık tedbirleri ve halkın da bu tedbirlere duyarlı kalması virüsün çok fazla yayılmasını engellediğini kaydetti.


Virüse karşı sağlıkta alınan tedbirlerin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi paketinin de çok yerinde olduğunu ifade eden Duyan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomi paketi mutlak suretle piyasaya olumlu yansıyacaktır. Hükümet sağlıkta attığı adımların aynısını ekonomide de attı. Özellikle iş dünyası bu süreçte ciddi oranda etkilendi. İstihdam, üretim, ticaret azaldı. Dolayısıyla bu piyasayı rahatlatacaktır. Özellikle ödeme sıkıntısı çeken iş insanları için banka kredileri, sigorta acil ödenmesi gereken durumlarda 3 aylık ve bazılarında bir yıllık öteleme, ciddi anlamda piyasaya nefes aldıracaktır. Beklenen açıklamaydı, iş dünyasının istediği bu yöndeydi. Hükümet de buna duyarsız kalmadı. İş insanının sesine kulak verildi. Bu konuda iş dünyası olarak teşekkür ediyoruz."

"Bu sorunu el birliği ile atlatacağı eminiz"

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de ülke olarak çok sıkıntılı bir süreçten geçildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirleri önemsiyoruz. Bu mesele bütün bireyleri ilgilendiren bir konu. Bu konu da herkesi sabırla kurallara uymaya davet ediyoruz. Bu süreçte herkes birbirine yardımcı olarak anlayış göstermeli. Bu sorunu el birliği ile atlatacağımıza eminiz." diye konuştu.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan, paketle iç hava yolu taşımacılığında ve iş sektöründeki üretim ve perakende ürünlerdeki KDV ve SGK primlerinin 6 ay ertelenmesinin üreticileri rahatlatacağını belirtti.

Açıklanan paketin ekonomiye katkı sunacağını işaret eden Demirhan, "İş dünyası olarak asgari ücret desteğinin devam etmesini olumlu karşılıyoruz. Temerrütte düşen firmaların kredi siciline mücbir sebep notu düşülmesi ve bu sebeple kredilerin iki katına çıkarılması daha fazla üreticinin yararlanmasına neden olacak. Bankaların daha esnek davranmaları ve kredi borçlarının iki veya üç ay ötelenmesi bize gelen taleplerdi. Paketi olumlu karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir ise paketin iş dünyasının beklentilerini karşılayacak nitelikte olduğunu belirterek, "Ülkemiz için bu çok önemliydi. Pakette, piyasayı rahatlatacak çok önemli maddeler var. Memnuniyet verici tedbirler yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:24 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mert Hakan Yandaş: "Alınan bu karara teşekkür ederiz"
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi         
12:55
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor         
12:29
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı         
09:13
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 21:55:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]