İş dünyasının babaları ve kızları konuştu - Son Dakika

Eskişehir Sanayi Odası tarafından kadın girişimcileri desteklemek ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Sanayide Kadın Olmak" adlı belgesel dizisi hazırlandı.

Eskişehir Sanayi Odası 2 yıl üst üste gerçekleştirdiği kadın girişimcileri bir araya getiren Üreten Kadınlar Fuarı'nı pandemi nedeniyle başka bir formata taşıdı. ESO "Sanayide olmak erkek işi" yaklaşımına karşı çıkan kadınları ve o kadınların hemen yanı başında duran babalarını "Sanayide Kadın Olmak" belgesel dizinde bir araya getirildi. Belgeseller ESO'nun sosyal medyalarında ve youtube kanalına yüklendi. Eskişehir Sanayi Odası tarafından kadın girişimcileri desteklemek ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için gerçekleştirilen projede, 9 sanayici baba ve kızlarının başarı hikayeleri öyküleştirilerek kısa filmler oluşturuldu.

"Göreve geldiğimiz günden bugüne kadın girişimciliğini ve kadınlarımızın iş hayatında olmasını çok önemsedik"

Sanayici baba ve sorumluluğu paylaştıkları kızlarının bir araya getirildiği belgesel projesi hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadın girişimciliğini ve kadınlarımızın iş hayatında olmasını çok önemsedik. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünde işaret ettiği gibi 'dünyada her şey kadının eseridir' ve onların emekleri sayesinde olmuştur. Biz de bu düşünceden hareketle 'Sanayide Kadın Olmak' belgeselini oluşturduk. Yürümeyi öğrenirken aman düşmesin diye elinden tutan babalar bu kez kızlarının elinden tutup fabrikalarını emanet ettiler. Birlikte çalıştılar, birlikte ürettiler. Bir kalem bir kağıttan projeler çıkaran, emek ve sevgiyi birleştiren, heyecanlarını alın teri olarak sanayide döken babalar ve kızlarımız bu projede bir araya geldi. Üreten, gelecek nesillere girişimci ruhlarıyla ilham veren kadınların, 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarız" dedi.

Belgeselde yer alan firmalar ise şu şekilde: "Balkan Helva-Nilay Güneş Erdemir ve Alaattin Alp Güneş, Confort A.Ş.-Seçil Çoban Ergun ve Osman Çoban, Turmet Madencilik- Nilay Rallas ve Mehmet Rallas, Deniz Döküm- Burcu Güler ve Gültekin Güney, Duygu Reklam- Duygu Özdemirel Atabey, Özge Özdemirel ve Ahmet Özdemirel, Busel Makine- Özge İlçin, Özlem Seler ve Selim Seler, Maya Mekanik-Eda Sevinçli Özcan ve Mahir Sevinçli, Kızılbük Madencilik-Berna Kızılbük, Estempa-Didem Ayvacıç." - ESKİŞEHİR