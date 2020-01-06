İş insanı cinayeti 12 yıl sonra çözüldü; muhasebeci öldürtmüş - Son Dakika

İzmit 'te iş insanı Aydın Koçaslan, 20 Nisan 2008 tarihinde Kocaeli 'nin Başiskele ilçesi Bahçecik mevkiinde ormanlık alanda dövülmüş halde bulundu. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alınan Aydın Koçaslan, 9 Kasım 2008 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ardahan Arda, tutuksuz yargılandığı davada 2013 yılında delil yetersizliğinden beraat etti.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, iş insanı Aydın Koçaslan'ın (38) yaklaşık 12 yıl önce öldürülmesiyle ilgili dosya yeniden açılarak, cinayet aydınlatıldı. İşletmesinde muhasebeci olarak çalışan Ardahan Arda'nın hesabına para geçirdiğinin anlaşılması üzerine iş insanını öldürttüğü ortaya çıkarken, 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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