İş Sanat, Edip Cansever'in şiirlerinin bulunduğu dinletinin ilk gösterimini çevrim içi yapacak - Son Dakika

İş Sanat, Edip Cansever'in şiirlerinin bulunduğu dinletinin ilk gösterimini çevrim içi yapacak

İş Sanat'ın edebiyatı müzikle birleştiren şiir ve hikaye dinletileri, Edip Cansever'in eserlerinin yer aldığı "Sevda Bir Ateş Buldu Sende" başlıklı çevrim içi şiir dinletisiyle sezonu tamamlayacak.

İş Sanat'ın edebiyatı müzikle birleştiren şiir ve hikaye dinletileri, Edip Cansever'in eserlerinin yer aldığı "Sevda Bir Ateş Buldu Sende" başlıklı çevrim içi şiir dinletisiyle sezonu tamamlayacak. Cansever'in "Sonrası Kalır", "Eylülün Sesiyle", "Kirli Ağustos" ve "Yerçekimli Karanfil" şiirlerinin de seslendirildiği dinletinin ilk gösterimi yarın 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet site­sinde yapılacak. Atilla Birkiye'nin hazırladığı, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın'ın üstlendiği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı dinletide şiirler, Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendiriliyor. İş Sanat'ın pandemi sebebiyle çevrim içi sürdürdüğü, 21. sezonunda yayınladığı "Nazım Hikmet-Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı'ndan", "Gülten Akın-Kestim Kara Saçlarımı", "Cahit Sıtkı Tarancı-Düşten Güzel" başlıklı şiir dinletileriyle "Sait Faik Abasıyanık-Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar", "Hal­dun Taner-İnsan Sadece Bir Araç" başlıklı hikaye dinletileri İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden yıl boyunca ücretsiz izlenebilecek.

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