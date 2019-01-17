Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

1 saat önce

Makine İhracatçıları Birliği Basın ToplantısıYer: Divan OtelTarih: 17 OcakSaat: 09: 30EMO Nükleer enerji basın toplantısıYer: EMO İstanbul Şubesi Eğitim SalonuTarih: 17 OcakSaat: 11: 00İlaç Sektörü İş Birliği Programı Başlangıç PanelleriYer: Hilton Otel BosphorusTarih: 17 OcakSaat: 12:...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
Makine İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Divan Otel

Tarih: 17 Ocak

Saat: 09: 30

EMO Nükleer enerji basın toplantısı

Yer: EMO İstanbul Şubesi Eğitim Salonu

Tarih: 17 Ocak

Saat: 11: 00

İlaç Sektörü İş Birliği Programı Başlangıç Panelleri

Yer: Hilton Otel Bosphorus

Tarih: 17 Ocak

Saat: 12: 30

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği sektör verileri

Yer: Four Seasons Istanbul at the Bosphorus

Tarih: 18 Ocak Cuma

Saat: 11: 30 - 13: 00

2018 İhracat Rakamları Açıklanma Toplantısı

Yer: SANLAB Simülasyon

Tarih: 18 Ocak

Saat: 10: 30

Bankalararası Kart Merkezi 2018 Değerlendirme Toplantısı

Yer: Grand Hyatt Otel Taksim

Tarih: 22 Ocak

Saat: 09: 00

İSO - TEPAV Mahir Eller Projesi

Yer: TOBB Hizmet Binası, Şişli

Tarih: 22 Ocak

Saat:   10: 00

TİM İhracat Raporu'nu açıklıyor

Yer: Raffles İstanbul Otel -Zorlu Center

Tarih: 22 Ocak

Saat: 09: 30

SHURA "İklime Yatırım, Büyümeye Yatırım" raporu

Yer: Radisson Blu Bosphorus

Tarih: 22 Ocak 2019, Salı

Saat: 09.30

"Savunma ve Havacılık Sanayisinde, İleri Teknolojilerin Kullanımı ve Endüstri 4.0 Çözümleri" Paneli

Yer: Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi/ Ankara

Tarih: 24 Ocak

Saat: 09: 30

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

Castrol "Z Kuşağının Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması" Sonuçları

Yer: Swissotel The bosphorus

Tarih: 23 Ocak

Saat: 09: 30

TSPB 2019 Yılı Projeleri Bilgilendirme Toplantısı

Yer: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Merkezi

Tarih: 24 Ocak

Saat: 16: 00

TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"

Yer    : Conrad İstanbul Bosphorus

Tarih : 7 Şubat

Saat  : 09.00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:01 Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi
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