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İş ve ekonomi dünyasının gündemi

31 dakika önce

Teknoloji FestivaliTarih : 7-22 EylülYer : ANKAmall AVM/AnkaraEmirates Enerji ÖdülleriTarih : 17 EylülYer : Hotel Raffles İstanbul, Mimoza SalonuSaat : 09.30iRobot tanıtım lansmanıTarih : 19 EylülYer : Raffless Hotel/İstanbulSaat : 10.

İş ve ekonomi dünyasının gündemi, System.String[]

Teknoloji Festivali
Tarih : 7-22 Eylül
Yer   : ANKAmall AVM/Ankara
Emirates Enerji Ödülleri
Tarih : 17 Eylül
Yer   : Hotel Raffles İstanbul, Mimoza Salonu
Saat  : 09.30
iRobot tanıtım lansmanı
Tarih : 19 Eylül
Yer   : Raffless Hotel/İstanbul
Saat  : 10.30
Swiss Days 2019
Tarih : 20-22 Eylül
Yer   : Yapı Kredi bomontiada
Sensobright lansmanı
Tarih : 26 Eylül
Yer   : Divan İstanbul,Taksim
Saat  : 10.00
10. Türkiye Enerji Zirvesi
Tarih : 9-8 Ekim
Yer   : Regnum Carya Hotel/Antalya
2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer   : İzmir


İstanbul, Ankara, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:02 Kaynak: DHA
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