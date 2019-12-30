İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

6 saat önce

Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Basın ToplantısıTarih : 6 OcakYer : Conrad İstanbul Bosphorus/ BeşiktaşSaat : 10.00-12.30YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman GecesiTarih : 6 OcakYer : Esma Sultan YalısıSaat : 19.00-22.00

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

TTYD-Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Basın Toplantısı

Tarih : 6 Ocak

Yer : Conrad İstanbul Bosphorus/ BeşiktaşSaat : 10.00-12.30

YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman GecesiTarih : 6 OcakYer : Esma Sultan YalısıSaat : 19.00-22.00

McKinsey&Company-"Future of Work" basın davetiTarih : 14 OcakYer : Assembly Building The Hall/ Ferko SignatureSaat : 09.30-12.00

HORECA BuluşmasıTarih : 15-18 OcakYer : Antalya

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları FuarıTarih : 17-19 Ocak

Yer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

İstanbul, Dönüşüm, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:13 Kaynak: DHA
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