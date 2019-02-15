İş Yerine Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında
1 saat önce
Çanakkale'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Çanakkale
'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, olay Kemalpaşa Mahallesi
Yalı Caddesi'nde 13 Şubat Çarşamba
günü 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi ile aralarında husumet olan E.Y. pompalı tüfekle iş yerinin yakınına gelerek ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar iş yeri önünde bekleyen 23 yaşındaki M.H.'nin sağ ayağına geldi. Daha sonra E.Y. pompalı tüfeği bırakarak olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılan M.H.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:06 Kaynak: İHA
İş Adamına Şantaj Yapan 4 Kişi, Operasyonla Yakalandı
Bilişim Alanında İş Arayanlara İngiltere Kapılarını Açıyor
Son Dakika! FETÖ'den Yargılanan İş Adamı Hazim Sesli'ye 15 Yıl Hapis Cezası
CHP'de Parti Meclisi Yeniden Toplanacak! Kadıköy, Maltepe ve Siverek Adayları Yeniden Masaya Yatırılacak