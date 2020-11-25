İscehisar'da trafo merkezi yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Seydiler beldesine trafo merkezi yapıldı.
AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Metin Balaban, yaptığı açıklamada, kentte elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından Seydiler beldesi Hasan Basri Mahallesi'nde trafo merkezinin yapımının tamamlanarak faaliyete geçirildiğini belirtti.
Balaban, trafo merkezinin yapımında emeği geçen AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ile İbrahim Yurdunuseven'e teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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