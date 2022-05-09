İşçi çıkaran fabrika önünde servis aracına saldırı girişimi - Son Dakika
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İşçi çıkaran fabrika önünde servis aracına saldırı girişimi

09.05.2022 23:07

İşçi çıkaran fabrika önünde servis aracına saldırı girişimi Bursa'nın İnegöl ilçesindeki OSB'de sendikaya üye olduğu için bir işçinin işten çıkarıldığı iddiasıyla fabrika önünde eylem yapıldı.

İşçi çıkaran fabrika önünde servis aracına saldırı girişimi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki OSB'de sendikaya üye olduğu için bir işçinin işten çıkarıldığı iddiasıyla fabrika önünde eylem yapıldı. Kalabalık grup, kendilerinin üzerine sürüldüğünü iddia ettikleri araca saldırırken, polis ekiplerinin müdahalesiyle olay sonlandırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren bir kablo fabrikasında iddiaya göre, işçi sendikasına üye olan 1 işçinin işten çıkarılması nedeniyle sendikalar fabrika önünde eylem yaptı. Türk-Metal, Ağaç-İş sendika üyeleri fabrika önünde toplanarak işçi çıkarılmasına tepki gösterdi. Fabrika önünde toplanan kalabalık, kendilerinin üzerine sürdüğünü iddia ettikleri Servis aracının sürücüsüne tepki gösterip araca saldırdı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Çevik kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği olay büyümeden sonlandırıldı. Saldırı anı ise kameraya yansıdı.

Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer yaptığı açıklamada, fabrika önünde toplandıklarını belirterek, "Sebebi Kocaeli'nde 10 kişi Kütahya'da 9 İnegöl'de de 1 arkadaşımızın iş akdi feshedildi. Bu arkadaşların tek isteği sendikaya üye olmak. 3 fabrikada üyelikler devam etmekte. İnşallah çok kısa sürede yeterli çoğunluğu sağlayacağız. Bu fabrikanın yetkilileri çok iyi bilsin biz hep burada olacağız. Sizin yaptığınız kendiniz için değil sizden sonra emek verecek işçilik hayatına başlayacak herkes için mücadeledir. Bursa'da 54 bin üyemiz var en kötü iş yerinin işe giriş ücreti buradan fazla. Korkunun ecele faydası yok olacaklar olacak yaşanacak yaşanacak e-devletten onayı verin bu işi bitirin. Bu sonuç alınana kadar biz buraya gelir gideriz. Az önce yaşanan tabloyu yaşamayalım. O şoför emekçi içinden gelip yapmıyor. Buraya geliyorsa bizi tahrik edilmek için geliyor. Gelene de gelmeyeninde biz saygı göstereceğiz. Burada sadece fabrika sahibinin değil Türk insanının Türk işçisinin de emeği var" dedi.

İşçi çıkaran fabrika önünde servis aracına saldırı girişimi
İşçi çıkaran fabrika önünde servis aracına saldırı girişimi
İşçi çıkaran fabrika önünde servis aracına saldırı girişimi
İşçi çıkaran fabrika önünde servis aracına saldırı girişimi
İşçi çıkaran fabrika önünde servis aracına saldırı girişimi
İşçi çıkaran fabrika önünde servis aracına saldırı girişimi
İşçi çıkaran fabrika önünde servis aracına saldırı girişimi
İşçi çıkaran fabrika önünde servis aracına saldırı girişimi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşçi çıkaran fabrika önünde servis aracına saldırı girişimi - Son Dakika


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