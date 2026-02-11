IŞİD Militanlarının İadesi İçin TBMM'ye Soru Önergesi

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Kuzeydoğu Suriye'de kamplardan kaçan ya da sevk edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD militanlarının Türkiye'ye iadesi ve yargılanmasına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu. Karaca, 10 Ekim ve Suruç katliamlarının failleri olan ve Suriye'de kamplarda olduğu tespit edilen firari sanıklar için yapılan işlemleri sordu.

Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede, Irak yetkili makamlarının son açıklamalarında yer verdiği Suriye'den 2 bin 250 IŞİD militanın Irak tarafından teslim alınması bilgisini paylaşarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD'lilerin akıbetinin netleşmediğini kaydetti.

Türkiye güvenlik güçlerinin, ABD askerleriyle Kuzey Suriye'deki hapishanelerde bulunan ve Türkiye vatandaşı olduğunu beyan eden IŞİD'lilerin parmak izlerini ve DNA'larını alıp ifadelerini topladığının basına yansıdığını belirten Karaca, Kuzey Suriye'deki hapishanelerde 2 binin üzerinde Türkiye vatandaşı IŞİD militanı bulunduğu bilgisine de yer verdi.

10 Ekim Ankara katliamına ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde süren yargılamaya dahil edilen resmi evraklarda, katliamdan sorumlu firari sanıkların bir kısmının söz konusu kamplarda kaldığının belgelendiğini ifade eden Karaca, 10 Ekim ve Suruç katliamlarında hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve kamuoyunun, insanlık suçu işlemiş bu IŞİD'lilerin iadesi ve yargılanmasını uzun süredir talep ettiğini aktardı.

Önergede, şu sorular yer aldı:

"Suriye'deki kamplardan kaçan veya serbest kalan IŞİD militanları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların sayısı tam olarak kaçtır? Bakanlığınızın bu kişilerin kimlik bilgilerine dair güncel bir listesi bulunmakta mıdır? Türkiye güvenlik güçlerinin, ABD askerleriyle birlikte kamplardaki Türkiye vatandaşı IŞİD'lilerden parmak izi ve DNA örneği aldığı, ifadelerini topladığı iddiaları doğru mudur? Bu veriler Adalet Bakanlığına ve ilgili adli mercilere ulaştırılmış mıdır? Suriye'de serbest kaldığı belirtilen IŞİD'liler arasında, Türkiye'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası veya yakalama kararı bulunan kaç kişi vardır? Bu kişilerin kaçı insanlığa karşı suçlar kapsamında aranmaktadır? 10 Ekim Ankara Katliamı, 20 Temmuz Suruç Katliamı, 5 Haziran Diyarbakır saldırısının firari sanıklarının söz konusu kamplarda bulunduğuna dair mahkeme kayıtlarına giren bilgiler doğrultusunda, bu şahısların iadesi için bugüne kadar hangi uluslararası hukuki ve diplomatik girişimlerde bulunulmuştur? Türkiye'nin de bölgedeki IŞİD militanlarını teslim alarak Türkiye'deki yargı süreçlerine dahil etmesi yönünde bir takvimi bulunmakta mıdır? Serbest kalan veya kaçan IŞİD'li unsurların, Türkiye sınırlarından kontrolsüz geçiş yaparak toplumsal güvenliği tehdit etmesini önlemek amacıyla Bakanlığınızın İçişleri Bakanlığı ile yürüttüğü koordineli bir çalışma var mıdır?"