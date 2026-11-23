Işın Karaca, verdiği kiloların ardından değişen görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Bir dönem 130 kiloya kadar çıktığını açıklayan ünlü şarkıcı, Bursa'daki sahne performansının ardından son halini gösterdi.

130 KİLODAN 57 KİLOYA UZANAN BÜYÜK DEĞİŞİM

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Işın Karaca, son dönemde yalnızca şarkılarıyla değil, yaşadığı fiziksel değişimle de dikkat çekiyor. Geçmişte kilosunun 130'a kadar yükseldiğini anlatan sanatçı, daha sonra başladığı zayıflama sürecinde önemli bir değişim yaşadı. 93 kilodan 57 kiloya kadar düştüğünü açıklayan Karaca, beslenme alışkanlıklarını değiştirerek ve doktor kontrolünde ilerleyerek hedeflediği kiloya ulaştı. Sanatçı, bu süreçte kendisini motive etmek için farklı yöntemlere başvurduğunu da anlattı. Karaca'nın zayıflama yolculuğunda en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise henüz istediği kiloya ulaşmadan küçük beden kıyafetler satın alması oldu.

36 BEDEN KIYAFETLER ALARAK KENDİNİ MOTİVE ETTİ

Ünlü şarkıcı, kilo verme sürecinde kendisine somut hedefler koydu. 36 beden kıyafetler ve küçük numara ayakkabılar satın alarak zayıflama konusunda motivasyonunu artırmaya çalıştı. Bu süreçte eşi Can'ın da kilo verdiğini belirten Karaca, ikisinin yaşadığı değişimi şu sözlerle anlatmıştı: “Hayatımda ilk kez bu kadar kilo verebildim. 59 kiloya ineceğim demiştim. 93’ten 57’ye indim. Can da 104 kiloydu, 80’e indi.” Karaca'nın açıklamasına göre eşi Can da 104 kilodan 80 kiloya düşerek 24 kilo verdi. Ünlü şarkıcı ise kendi zayıflama sürecinde 36 kilo kaybettiğini belirtti.

ZAYIFLAMA YÖNTEMİNİ ANLATTI, SAĞLIK SORUNLARINI GİZLEMEDİ

Işın Karaca, kilo verirken uyguladığı beslenme düzenine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Özellikle öğün tercihleri ve sağlık durumuyla ilgili konuşan sanatçı, uyguladığı yöntemin herkes için uygun olmayabileceğinin altını çizdi. Karaca, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “İki gün beslendiğim günlerde ilk öğün yoğurt veya muz oluyor. Akşam da yemeğimizi yiyoruz. Ben bunu kimseye de tavsiye etmiyorum, uzmana danışılmasını rica ediyorum. Önce kan tahlillerimize baktık. Ben haşimato hastasıyım. Alopesi hastasıyım. Benim vücudumda bir sürü dengesizlik devam ediyor.”

BURSA'DA SAHNEYE ÇIKTI, SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü sanatçı, önceki gün Bursa'da düzenlenen bir etkinlikte sahne aldı. Şarkılarını seslendiren Karaca, performansının ardından yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Bir dönem 130 kiloya kadar çıkan, zayıflama sürecinde ise 57 kiloya düştüğünü açıklayan sanatçının son görüntüsü, geçirdiği büyük fiziksel değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.