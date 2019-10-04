Son Dakika Haberleri: İşitme engelli çiftin nikahı işaret diliyle kıyıldı
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İşitme engelli çiftin nikahı işaret diliyle kıyıldı

48 dakika önce

İşitme engelli çiftin nikahı işaret diliyle kıyıldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan işitme ve duyma engelli çiftin nikahı işaret diliyle kıyıldı Bir süre önce tanışan işitme engelli Hatice Kırhan ile Ömer Yürüme, evlenmeye karar verince soluğu nikah salonunda aldı.

İşitme engelli çiftin nikahı işaret diliyle kıyıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan işitme ve duyma engelli çiftin nikahı işaret diliyle kıyıldı

Bir süre önce tanışan işitme engelli Hatice Kırhan ile Ömer Yürüme, evlenmeye karar verince soluğu nikah salonunda aldı.

Evlilik işlemlerini tamamlayan çiftin nikahının kıyılması sırasında, çift işitme ve duyma engellisi olduğu için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli işaretli dili öğretmeni Hatice Toros, yardımcı oldu.

Genç çifti mutlu gününde Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın ise nikah şahitliği yaptı.

Nikahın kıyılmasının ardından mutluluklar dileyen Başkan Aydın, evlilik cüzdanını geline verirken düğün hediyesi olarak da buzdolabı hediye etti.

Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'a mutlu gününde yalnız bırakmadığı için teşekkür eden Yürüme çiftinin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

İşitme engelli çiftin nikahı işaret diliyle kıyıldı

Hatice Çarpar, Siverek, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:18 Kaynak: İHA
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