Son Dakika Haberleri: İşitme Engelliler Tekvando ve Karate Milli Takımı'na ziyaret
Son Dakika Spor İşitme Engelliler Tekvando ve Karate Milli Takımı'na ziyaret

İşitme Engelliler Tekvando ve Karate Milli Takımı'na ziyaret

1 saat önce

Avrupa Şampiyonası öncesi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde hazırlıklarını sürdüren İşitme Engelliler Tekvando ve Karate Kadın Milli Takımı'na, Kızılcahamam ve Altındağ heyetleri moral ziyareti düzenledi.

İşitme Engelliler Tekvando ve Karate Milli Takımı'na ziyaret, System.String[]

Avrupa Şampiyonası öncesi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde hazırlıklarını sürdüren İşitme Engelliler Tekvando ve Karate Kadın Milli Takımı'na, Kızılcahamam ve Altındağ heyetleri moral ziyareti düzenledi.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Altındağ Belediye Başkanı Asim Balcı ve Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Arslan; Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan İşitme Engelliler Tekvando ve Karate Kadın Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti. Ziyarette heyete hem şampiyona hem de kamp hakkında bilgiler verildi. Kaymakam Can Aksoy ve beraberindeki heyet; antrenör ve sporculara Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi.

EMEĞI GEÇENLERE PLAKET

Bu arada, milli takımı Kızılcahamam'da yalnız bırakmayan ve sponsorluk desteği veren Ankaralı iş adamlarından Hakan Uygur, Hasan Delibal, Erol Senötürk, Hayrettin Hamurcu ve Ümit Yıldırım'a, federasyon yöneticileri, camia adına plaket verdi.

Ayrıca, İşitme Engelliler Tekvando ve Karate Milli Takımı ile yöneticiler, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla asker selamı verdi.


Kızılcahamam, Ankara, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anadolu Efes, Valencia Basket'i 83-78 yendi!
Almanya'dan haddini aşan Türkiye çıkışı: Biz de Türkleri geri göndeririz Fenerbahçe Vedat Muriqi için kararını verdi: Sezon sonu gidebilir Kosova ile Rusya futbol takımları Avrupa'da eşleşemeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 16:50:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşitme Engelliler Tekvando ve Karate Milli Takımı'na ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]