İskenderun\'da Sahte Dolar ve Tabanca Ele Geçirildi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada sahte 1 milyon dolar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
İskenderun ilçesinde uygulama yapan polis ekibi, şüphe üzerine bir araca 'dur' ihtarında bulundu. Ekibin durdurduğu araçta yapılan aramada 100 dolar banknotlar halinde sahte 1 milyon dolar, 1 ruhsatsız tabanca ile silaha ait mühimmatlar ele geçirildi. Araçta bulunun Ö.F.T., U.Ş. ve H.A. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Parada Sahtecilik' suçlarından yasal işlem başlatıldı.
