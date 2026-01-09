İskenderun'da Sahte Dolar ve Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
İskenderun'da Sahte Dolar ve Tabanca Ele Geçirildi

İskenderun\'da Sahte Dolar ve Tabanca Ele Geçirildi
09.01.2026 23:49
Polis, durdurduğu araçta 1 milyon sahte dolar ve 1 ruhsatsız tabanca buldu, 3 kişi gözaltına alındı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada sahte 1 milyon dolar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

İskenderun ilçesinde uygulama yapan polis ekibi, şüphe üzerine bir araca 'dur' ihtarında bulundu. Ekibin durdurduğu araçta yapılan aramada 100 dolar banknotlar halinde sahte 1 milyon dolar, 1 ruhsatsız tabanca ile silaha ait mühimmatlar ele geçirildi. Araçta bulunun Ö.F.T., U.Ş. ve H.A. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Parada Sahtecilik' suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

