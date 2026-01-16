İskenderun Hastanesi için adalet talebi

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(HATAY) - 6 Şubat depremlerinin üzerinden 35 ay geçmesine rağmen, en az 80 kişinin öldüğü belirtilen İskenderun Devlet Hastanesi iddianamesi hazırlanmadı. Depremde babasını ve kardeşini kaybeden Bircan Şanlı, "Bir an önce sorumluların yargılanmasını istiyoruz. Bir an önce adalet istiyoruz" dedi.

11 kentte büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 35 ay geçti. 53 bin 737 kişinin hayatını kaybettiği, 107 bin 213 kişinin yaralandığı depremlerde, binlerce apartmanın yanı sıra kamu binaları da (hastane, polis evi vb.) yıkıldı.

Depreme dayanıksız raporu verilmişti

İskenderun Devlet Hastanesi'nin yıkılması sonucu, 27 sağlık çalışanının yanı sıra aralarında hastaların da bulunduğu en az 80 kişinin öldüğü belirtildi.

6 Şubat 2023 öncesinde hastanenin internet sitesinde, "2012 yılında hastanemiz A Blok'ta yapılan 'Deprem Dayanıklılık Testi' raporu olumsuz gelmiştir" ifadesi yer almıştı. Ancak depremin üzerinden geçen 35 aylık sürede herhangi bir iddianame hazırlanmadı.

"Bir an önce sorumluların yargılanmasını istiyoruz"

Hastanede babasını ve kardeşini kaybeden Bircan Şanlı, süreci İskenderun Adliyesi önünde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Şanlı, şöyle konuştu:

"Benim babamla kardeşim 5 Şubat'ta hastaneye yatış yaptılar, kontrol amaçlı bir yatıştı. 6 Şubat sabahı böyle bir şeyle karşılaştık. 35 aydır iddianame hazırlanmadı. Biz sorumlulardan şikayetçi olduk, şikayetçi olduğumuzla kaldık. Sadece tek şikayetçi olmadığımız kişi 60 yıl önce hastaneyi inşa eden müteahhit hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Onun dışındaki herkes neredeyse terfi etti. Henüz bir aşama kaydedilmedi. Bir an önce sorumluların yargılanmasını istiyoruz. Bu hastanenin depreme dayanıksız olduğu, yıkılacağı hastanenin resmi internet sitesinde vardı. Buna rağmen 11 sene neyi beklediler? Herkesin başı sağ olsun, bir an önce adalet istiyoruz."