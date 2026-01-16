İskenderun Hastanesi için adalet talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İskenderun Hastanesi için adalet talebi

16.01.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinde ölenler için 35 ayda iddianame hazırlanmadı, aile adalet istiyor.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(HATAY) - 6 Şubat depremlerinin üzerinden 35 ay geçmesine rağmen, en az 80 kişinin öldüğü belirtilen İskenderun Devlet Hastanesi iddianamesi hazırlanmadı. Depremde babasını ve kardeşini kaybeden Bircan Şanlı, "Bir an önce sorumluların yargılanmasını istiyoruz. Bir an önce adalet istiyoruz" dedi.

11 kentte büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 35 ay geçti. 53 bin 737 kişinin hayatını kaybettiği, 107 bin 213 kişinin yaralandığı depremlerde, binlerce apartmanın yanı sıra kamu binaları da (hastane, polis evi vb.) yıkıldı.

Depreme dayanıksız raporu verilmişti

İskenderun Devlet Hastanesi'nin yıkılması sonucu, 27 sağlık çalışanının yanı sıra aralarında hastaların da bulunduğu en az 80 kişinin öldüğü belirtildi.

6 Şubat 2023 öncesinde hastanenin internet sitesinde, "2012 yılında hastanemiz A Blok'ta yapılan 'Deprem Dayanıklılık Testi' raporu olumsuz gelmiştir" ifadesi yer almıştı. Ancak depremin üzerinden geçen 35 aylık sürede herhangi bir iddianame hazırlanmadı.

"Bir an önce sorumluların yargılanmasını istiyoruz"

Hastanede babasını ve kardeşini kaybeden Bircan Şanlı, süreci İskenderun Adliyesi önünde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Şanlı, şöyle konuştu:

"Benim babamla kardeşim 5 Şubat'ta hastaneye yatış yaptılar, kontrol amaçlı bir yatıştı. 6 Şubat sabahı böyle bir şeyle karşılaştık. 35 aydır iddianame hazırlanmadı. Biz sorumlulardan şikayetçi olduk, şikayetçi olduğumuzla kaldık. Sadece tek şikayetçi olmadığımız kişi 60 yıl önce hastaneyi inşa eden müteahhit hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Onun dışındaki herkes neredeyse terfi etti. Henüz bir aşama kaydedilmedi. Bir an önce sorumluların yargılanmasını istiyoruz. Bu hastanenin depreme dayanıksız olduğu, yıkılacağı hastanenin resmi internet sitesinde vardı. Buna rağmen 11 sene neyi beklediler? Herkesin başı sağ olsun, bir an önce adalet istiyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, İskenderun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun Hastanesi için adalet talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Mardinli Marilyn Monroe’ya hapis cezası Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
Kerem Demirbay Süper Lig’de kaldı Yeni takımına imzayı attı Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı
Oosterwolde ve Mert Hakan’ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:32
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 13:19:23. #7.11#
SON DAKİKA: İskenderun Hastanesi için adalet talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.