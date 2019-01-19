İskenderun Hemşire Elvan İçin, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hemşire Elvan İçin, son yolculuğuna uğurlandı
BURSA'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve sabaha karşı evinde arkadaşlarıyla sohbet ederken sigara içme bahanesiyle açtığı pencereden atlayarak hayatını kaybeden hemşire Elvan İçin (32), memleketi Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde toprağa verildi. Bursa
'nın Yıldırım
ilçesi Erikli
Mahallesi Eflak
Caddesi'nde dün saat 05.00 sıralarında Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kadın doğum bölümünde hemşirelik yapan Elvan İçin, 5'inci kattaki evinde arkadaşlarıyla oturup sohbet ederken, sigara içme bahanesiyle pencereyi açtı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Elvan İçin, ardından pencereden kendisini boşluğa bıraktı. Yaralanan Elvan İçin, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla görev yaptığı hastaneye kaldırdı. Ancak Elvan İçin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
TOPRAĞA VERİLDİ Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) İskenderun Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Gülendam İçin'in kızı olan Elvan İçin'e memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Hatay milletvekili Suzan Şahin
, İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu, partililer ve yakınları katıldı. Elvan'ın cenazesi öğle namazına müteakip Sakarya Mahallesi
Tosyalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çankaya
mezarlığında gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.