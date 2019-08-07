Son Dakika Haberleri: İskenderun Kaymakamı Yönden'den Kurban Bayramı mesajı
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İskenderun Kaymakamı Yönden'den Kurban Bayramı mesajı

13 dakika önce

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İskenderun Kaymakamı Yönden'den Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yönden, mesajında, bayramların saygı, sevgi ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu belirtti.
Bugünlerin kucaklaşma ve kaynaşma için önemli fırsat olduğunu ifade eden Yönden, şunları kaydetti:
"Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en samimi şekilde hissetmemize vesile olan bu anlamlı günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni eder, aziz şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz başta olmak üzere, herkesin Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım."
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:43 Kaynak: AA
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