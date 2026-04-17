İskenderun’da fırtına konteyneri köprüden uçurdu

İskenderun’da öğle saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkilerken tehlikeli anlara da sahne oldu. Akçay otoban köprüsü üzerinde seyir halindeki bir tırın taşıdığı konteyner, kuvvetli rüzgârın etkisiyle yerinden oynayarak kontrolsüz şekilde devrildi. Kısa süre içinde zemine çarpan konteyner, çarpmanın şiddetiyle köprünün demir korkuluklarını kırarak aşağı savruldu. Olay anı çevrede büyük panik yaratırken, olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

ŞİDDETLİ RÜZGAR KONTEYNERİ KÖPRÜDEN AŞAĞI SAVURDU

Akçay otoban köprüsünde yaşanan olayda, fırtınanın etkisiyle savrulan konteynerin düşüşü, çevredeki sürücüler için büyük bir tehlike oluşturdu. Tır sürücüsünün kontrolünü kaybetmemesi olası bir zincirleme kazayı önlerken, konteynerin demir bariyerleri kırarak aşağı düşmesi olayın şiddetini gözler önüne serdi. Fırtınanın aniden etkisini artırmasıyla birlikte, bölgede seyir halindeki araçlar zor anlar yaşadı ve sürücüler hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

TRAFİK KAPATILDI, EMNİYET EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından yol güvenliği sağlamak amacıyla trafik geçici süreyle durduruldu. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri hızla bölgeye sevk edilerek ikinci bir kazanın yaşanmaması için geniş çaplı önlem aldı. İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de olay yerine gelerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden detaylı bilgi aldı. Bölgede yapılan kontrollerin ardından yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar başlatıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun