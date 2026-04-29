İskenderun’da suç operasyonu: Aranan şüpheliler yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İskenderun’da geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Farklı suçlardan aranan şüphelilerin yakalandığı operasyon, kentte kamu güvenliğinin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.
İskenderun Modernevler Mahallesi’nde meydana gelen kapkaç olayının şüphelileri M.H. ve A.G. ile birlikte, kaçak bahis organizasyonu yürüttüğü ve yaklaşık 800 bin TL işlem hacmine ulaştığı belirlenen M.M.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı elektronik materyallere de el konulurken, emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan yürütülen çalışmalar kapsamında “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O. da İskenderun’da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Haber: Hüseyin Zorkun
